شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بن سلمان يفجر مفاجئة غير متوقعة ويدلي بـ اعتراف اثار ضجة عارمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الأمير سلطان بن سلمان، إن والده الملك سلمان بن عبد العزيز كانت لديه أمنية منذ أن كان طفلا.

وكشف الأمير سلطان، وهو الابن الثاني للملك سلمان، تفاصيل خاصة من حياة والده، وكذلك تفاصيل عن علاقته بوالدته الأميرة حصة السديري.

وقال الأمير خلال استضافته في برنامج اللقاء “من الصفر” على فضائية MBC نقلا عن أبيه الملك سلمان: “توفي الملك عبدالعزيز وعمر والدي 16 سنة، ثم تربى في كنف الملك فهد.. حينها تمنى والدي أن يكون عسكريًّا”.

وتابع الأمير سلطان: أذكر أن والدي قد قال منذ أيام: الحمد لله أن من ربتني حصة السديري (1900- 1969).

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وأضاف: “الوالد سلمان بن عبدالعزيز والد الجميع قال: نحن لولا والدتنا ما كنا اللي حنا عليه، يعني في تربيتنا كرجال، والناس تنظر للمرأة على أن تربيتها تربية حريم وأنا أفتخر أني أنا أيضاً تربية حريم. والدي يقول هذا الكلام عن نفسه”.

والأميرة حصة السديري، هي إحدى زوجات الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية وأول ملك للبلاد. ووالدة من يطلق عليهم السديريون السبعة ومنهم كل من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وانجبت من الملك عبد العزيز 16 طفلا وطفلة.

وتحدث الأمير سلطان، ويشغل حاليا رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، عن المواقف الإنسانية للأميرة حصة السديري: “أذكر لك قصة الوالدة حصة كان لها أرض في جدة وهي توفيت ولم يكن عندها شيء كثير كانوا يعطون ولا يتركون شيئاً عندهم، والذي حصل أن دخل في أرضها أناس وبنوا فيها وهو ما يسمونها العشوائيات وجاءها من قال لها إنهم سيأتون بأمر من إمارة المنطقة والشرطة لإخلاء الجزء الذي أخذ من أرضها، فرفضت ذلك وقالت: “لا نريدهم أن يدعوا على عيالي تكفون”، اقتطعوا الجزء من الأرض التي أخذوها واتركوها لهم، وما تبقى من الأرض نبيعها أو نتصدق بها”.