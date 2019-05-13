ورد الان...بعد ساعات من فاجعة دانة القحطاني ...حدث مرعب يهز الشعب السعودي "تفاصيل خطيرة"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة ” الأمواه ” شرق منطقة عسير، جريمة قتل مواطن من قبل آخر؛ إثر خلافات بين القاتل والقتيل ” شقيق زوجته ” . وعن التفاصيل، أوضحت إحدى المصادر أن ” مواطن ” قام بقتل شقيق زوجته وتم نقل الجثة للمستشفى، حيث تحقق الأجهزة الأمنية بالحادث. وباشرت الجهات الأمنية جريمة القتل بعد صلاة التراويح ليلة أمس السبت، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق لكشف ملابساتها وتفاصيلها.

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