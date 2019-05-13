شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... صورة نادرة للرئيس الراحل ’’صالح‘‘ تنشر اليوم لأول مرة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون ‏صورة نادرة للرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" نشرت لأول مرة وفقا لمتابعة صوت المغتربين.

ويظهر في الصورة صالح وخلفه سِبطه "كنعان يحيى" - رحمهما الله -.

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وتعليقا على الصورة قال الكاتب سام الغباري: "هذه الصورة في منزله أعادت أشجان أيام المقيل، بحة صوته، عصاه الخيزران، صوته مدغمًا لقبي في نطقه "الغباري""

وأضاف: "يُشعرك أنك "صديقه الوحيد"، يهتم بك، ولولا حلفه المرذول مع الحوثي لكان قدّيسًا بلا أخطاء".