تعرف على ما قاله لقور مهاجما حكومة معين عبدالملك

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عدن - ياسمين التهامي - انقد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، حكومة معين عبدالملك.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها محرر "الامناء نت": "حكومة معين بدلا من تجنيد شباب المناطق المحتلة في تعز وإب من الحوثي للقتال و مواجهة عدوانه على أهلهم في مناطقهم تأتي بهم لشغل الوظائف حتى المحلية منها على حساب أبناء عدن والجنوب".

وتابع: "هل يعتقد معين أن هذا الأمر سيمر دون دفع ثمن، غلطان إذا كان يعتقد أنه يتذاكى على أبناء عدن و الجنوب".

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