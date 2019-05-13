تعرف على ما قاله لقور مهاجما حكومة معين عبدالملك

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عدن - ياسمين التهامي - انقد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، حكومة معين عبدالملك.
وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها محرر "الامناء نت": "حكومة معين بدلا من تجنيد شباب المناطق المحتلة في تعز وإب من الحوثي للقتال و مواجهة عدوانه على أهلهم في مناطقهم تأتي بهم لشغل الوظائف حتى المحلية منها على حساب أبناء عدن والجنوب".
وتابع: "هل يعتقد معين أن هذا الأمر سيمر دون دفع ثمن، غلطان إذا كان يعتقد أنه يتذاكى على أبناء عدن و الجنوب".
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