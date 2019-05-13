مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصارعهم، وجرح أخرون، اليوم الاثنين، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية واستهدفت تجمعات للمليشيا بمديرية عبس، ما اسفر عن مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا.

كما استهدفت المقاتلات مخزن أسلحة شرقي مديرية مستبأ ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية، كما دمرت عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.

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