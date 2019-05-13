شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عشرات من عناصر الحوثيين بغارات جوية في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت اليوم الأحد مقاتتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي أستهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة أم الرياح قرب مركز مديرية كتاف شرق المحافظة". وأضافت المصادر" أن الغارات أسفرت عن مقتل عشرة عناصر للميلشيا الحوثية، وجرح آخرين".

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