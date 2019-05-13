شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تحمل الميلشيا الحوثية مسئولية استشهاد لبحش وإصابة الشعيبي في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين يوم الأحد استهداف ميلشيا الحوثي الانقلابية للصحفي ماجد الشعيبي، والمصور غالب لبحش في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.



وقالت النقابة في بيان لها” إن الصحفي الشعيبي تعرض لطلق ناري من بندقية قناص حوثي أثناء تغطيته للمواجهات في مديرية قعطبة”.

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وأعربت النقابة عن أسفها من استشهاد المصور غالب لبحش الأسبوع المنصرم في منطقة قعطبة، بعد استهدافه من قبل عناصر الميلشيا”.



وحملت النقابة في بيانها ميلشيا الحوثي الانقلابية كامل المسئولية تجاه الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين اليمنيين.

وطالبت النقابة ” عدم الزج بالصحفيين في الصراعات، مشددة على الصحفيين إتخاذ كل إجراءات السلامة المهنية أثناء التغطيات الصحافية للحروب”.