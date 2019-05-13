شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة للتنمية تدشن مشروع نظافة مستدام لمدينة تعز - صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن وكيلا محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، والدكتورة إيلان محمد عبدالحق،اليوم بمدينة تعز المرحلة الثانية من مشروع النظافة الشاملة والذي يشمل مختلف أحياء المدينة وتنفذه مؤسسة شراكة للتنمية الإجتماعية بحضور عدد من قيادات المؤسسة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة وجدي الهتاري أن تدشين المشروع يأتي في إطار مشاريع المؤسسة المختلفة واسهاماتها المستمرة في خدمة المجتمع، منوها الى ان العمل في المشروع سيستمر حتى مطلع شوال المقبل، وقد جرى اليوم رفع القمامة من منطقة الثورة وحوض الإشراف والاشبط والشماسي في إطار خطة تشمل جميع مناطق المدينة.

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مضيفا أن المشروع يتميز بأنه يتضمن خطة نظافة مستدامة في مدينة تعز من خلال عدة اجراءات وحملات توعوية لخلق شراكة مجتمعية مستدامة تساهم في تشكيل رأي عام يحافظ على نظافة المدينة والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة.