"عُمر ياسين" يكشف لــ" اليمن العربي" ما حدث في برنامج "الزمن الجميل" حتى حصل على اللقب «حوار»

واقع الفن في عدن للأسف مؤسف

لم أوفق أن أكون ضمن الـ 100 متسابق في البداية ببرنامج "الزمن الجميل"

الأغاني الطربية هي التي أن أحب أشارك فيها والتي تحمل طابع يمني

حدثت مشكلة في البداية ولم يتم استلام الفيديو عبر الأون لاين

شاركت في صالون المنارة بالقاهرة وقمت بغناء أغنية "عنابي"

أجرى " الخليج 365" حوار خاص، مع اليمني عمر ياسين ، والمًلقب بفارس الأغنية الطربية، من الموسم الأول لبرنامج "الزمن الجميل"، وتحدث خلال الحوار عن بداياته مع فن الغناء.. وهل المبدعين في عدن مهضومي الحقوق اعلامياً.. وكيف يرى واقع الفن في عدن خاصة واليمن عامة؟

وإليكم نص الحوار:-

قال الفنان اليمني" عمر ياسين في حواره "لليمن العربي"، بأنه يتقدم بالشكر لكل محبيه ومن قدمون الدعم له، ومن ساندوه، ومن كان له الفضل في وصوله في مراحل متقدمه، سواء في المجال الفني أو الحياة.

_من هو عمر ياسين؟ وما هو الموطن الأصلي؟

عمر ياسين محمد ثابت، فنان يمني من محافظة عدن، أعمل في المجال الفني، وموطني الأصلي اليمن.

_كيف كانت بداياتك مع فن الغناء من البداية حتي حصولك على اللقب؟

بدايتي في الغناء من المدرسة واستمرت حتي الثانوية، وبعدها تم الإنضمام لفرقة إنشادية، وتم الانضمام بعد خمس سنوات في استيديوهات تسجيل، وتم اكتساب خبره أكثر، قمت بتنزيل الفيديوهات من خلال الانستجرام، والخروج لحفلات التخرج والأعراس، وتم التعرف عليا من خلال الفيس بوك والسوشيال ميديا.

_كيف تم الإشتراك في برنامج الزمن الجميل؟

انطلقت من اليمن إلي مصر، وظللت في مصر 6 أشهر ، حتي أتت الفرصة بأن أسافر إلى الإمارات وأقمت فيها حتي سمعت عن مسابقة الزمن الجميل، وقدمت فيها ولم أوفق أن أكون ضمن الـ 100 متسابق، وبعدها حضرت إلي المسرح، وطلبت منهم بأن يختبرونا، ليتبين لي بأنه حدثت مشكلة، وأنهم لم يستلموا الفيديو الخاص والذي كان عبر الأون لاين، وتم الغناء أمامهم وتم القبول وبدأ المشوار في المجال الفني من خلال مسابقة برنامج الفن الجميل، وتم تخطي مرحلة الــ 100 متسابق حتي الــ 10 متسابقين، وبعدها حتي مرحلة 4 متسابقين، حتي تم الحصول على اللقب.

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_وما هي عوامل المساعدة في مشوارك الفني؟

أحب أخص بالذكر حول حديثي عن عوامل المساعدة في مشواري الفني، أخي وصديقي العزيز محمد اليافعي، وعادل اليافعي، وفهمي مخير المستشار القانوني، وأولاً كان دعاء الأب والأم وتوفيق من الله أن أتعرف على هؤلاء الأشخاص والذين قدموا الدعم لي في مشواري الفني.

_أي الأغاني تحب أن تشارك بها في مسابقاتك الفنية؟

الأغاني الطربية هي التي أن أحب أشارك فيها، والتي تحمل ذات طابع يمني.

_من من الفنانين له تأثير على شخصية " عمر ياسين"؟

أحب أن اقتبس من كل فنان شىء معين، لكي أخرج بصوت مختلف عن أي فنان، حتي من يسمع لا يقول بأن عمر ياسين يتشبه بفنان، وأتأثر بكل فنان قديم أو حديث، وأخذ الشيء المناسب لي، ومن خلاله أكون شخصتي من خلال هذا الشيء.

_ما هي الفعاليات والمسابقات التي شاركت بها؟

هي مسابقة الزمن الجميل، ولم يكن لدي خبره غير أن شاركت في صالون المنارة بالقاهرة والتي قمت بالغناء أغنية عنابي وكان خلفي فرقة، والمرة الثانية كانت على مسرح الزمن الجميل.

هل ترى أن المبدعين في عدن مهضومي الحقوق اعلاميا ؟

المبدعين في عدن مهضومين اعلاميا، سواء كان من الحكومة أو أي جهه أخرى، وبعضهم أصابه هذا الموضوع صار عنده كسل، وأضرب مثل لعمر ياسين شخصي بأني كنت مهضموم إعلامياً.

نصيحة أو معلومة لمبتدئي الفن ماذا تقول فيها؟

الفن ما في أي احتراف لأن الفنان يظل يتعلم حيت آخر يوم في عمره، فالفن مدرسة، والمجال الفني صعب ولابد أن تصادف كل شىء، فلابد أن تكون ذكي ومرن مع الناس.

حالياً كيف ترى واقع الفن في عدن خاصة واليمن عامة؟

مجرد أن تسمع فن في اليمن في ظروف الحرب الحالية شىء مبشر ، ومنها الجلسات الصنعانية ، ولكن واقع الفن في عدن خاصة للأسف مؤسف، بسبب الدعم ولأسباب كثيرة ، بمقارنة زمن السبيعنات والثمانينات والتي أخرجت عدن كوكبة من كبار الفنانيين منهم، كالموسيقار أحمد قاسم، ومحمد مرشد ناجي، ومحسن عطروش وغيرهم من الفنانينن.