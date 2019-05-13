مقاتلات التحالف تدمر آليات للمليشيا وتوقع قتلى بصفوفها في حجة

شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة،شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة. وذكر مصدر عسكري بحسب "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية الانقلابية. وأكد المصدر إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران، وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.

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