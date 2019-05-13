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معلمون في محافظة إب يشكون عملية إختلاس لأموالهم من قبل المليشيا الحوثية

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شكا معلومون اليوم من عملية اختلاس للمخصصات التي قدمتها الامم المتحدة وذلك من قبل مليشيا الحوثي.

وقال معلمون  إنهم تعرضوا لخصميات كبيرة من مستحقاتهم المالية وصلت إلى نحو 90% في بعض الحالات.

وأكد المعلمون وجود هذه الاستقطاعات بالرغم من عملهم الميداني في المدارس.

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واتهم المعلمون اليونيسيف والحوثيين بالتلاعب بالحافز المالي للمعلمين

وأضاف المعلمون بأنهم تعرضوا لإهانات ومعاملة غير لائقة بمعلمين يعانون من قطع مليشيا الحوثي لمرتباتهم منذ ثلاثة أعوام وبأنهم ظلوا لساعات طويلة في نهار رمضان بين الحر والشمس وحتى وقت الإفطار واستمر اخرون حتى وقت متأخر من مساء أمس.

وتسببت إجراءات منظمة اليونيسيف بتذمر واستياء غير مسبوق في الأوساط التربوية جراء تكرار أعمال لجان تحقيق اليونيسيف واستمرار حرمان مئات من المعلمين من مستحقاتهم المالية.

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