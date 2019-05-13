جمال مُحسن يناشد رئيس الجمهورية بهذا الأمر لتنفيذ اتفاقية استكهولم

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير" الخليج 365"، إنه بالطبع في الوقت الحاضر هناك تقدم للقوات الشرعية في كثير من المناطق والتي يجب تحريرها.
وأضاف مُحسن خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار المصرية، بأن المعارك في محور صعدة له أهمية مؤكداً استمرار المعارك بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي.
وأشار محسن بأن انسحاب الحوثي كان انسحاب أحادي الجانب، موضحاً بأن الحوثي لم يقم بتلسيم المناطق والتي تتبع للقوات المدنية، مؤكداً بأنهم ناشدوا رئيس الجمهورية بأصدار قرار بتغيير القيادة لتنفيذ اتفاقية استكهولم.
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