تراجع طفيف في أسعار الريال أمام الدولار والسعودي في صنعاء

تراجع الريال اليمني امام الدولار والسعودي بشكل طفيف بعد أن كان خلال الايام الماضية الريال في حالة استقرار دائم. وقال مصرفيون في صنعاء لـ الخليج 365، أن أسعار العملات هي على النحو التالي: شراء الدولار 527 Advertisements بيع الدولار 531 شراء السعودي139.5 بيع السعودي 140.2

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