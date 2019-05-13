جمال مُحسن: المليشيا لجأت إلى مسرحية التسليم خوفاً من العقوبات

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن سلوك مليشيا الحوثى عدائى وأفكارهم مُتطرفة، لافتاً إلى أنهم يعلمون بأن هناك إجراءات حاسمة من المجتمع الدولى وتوقيع عقوبات، خلال الأيام القادمة، ولذلك لجأوا إلى مسرحية التسليم واستبدال الزى.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع اكسترا نيوز، إن الشعب اليمني لا يُريد سوى إحلال السلام وتنفيذ الاتفاق بشروطه وأُسسه، بعيداً عن أى استهدافات عسكرية.

وتابع مُحسن، نحن نعلم أن مليشيا الحوثى لها فكر متطرف لا يمكن أن يتغير، لكننا نُريد السلام، بأياً من الطرق.



وطالب مُحسن، بضرورة إظهار جميع الحقائق أمام المجتمع الدولى لكشف حقيقة الحوثيين وأفعالهم كاملة، مُضيفاً أنه فى حالة تفكك اليمن واستقلال الجنوب، حسب المزاعم، ستموت عناصر المليشيا من الجوع، وهم يعلمون ذلك، ولن يستطيعوا مواجهة المجاعة، نظراً لأن 80% من ميزانية الدولة تأتى من الجنوب.

