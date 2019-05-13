أطلق الحزام الامني ف الضالع اليوم الاثنين تحذيرات موجهه الى المواطنين في قطعبة.
وقال الحزام الأمني أن على المواطنين الابتعاد عن التواجد بالقرب من تجمعات الملیشیات الحوثیة الانقلابیة المدعومة من إیران مطالبتھم بالابتعاد الفوري عن ھذه المناطق".
وشدد قوات الحزام الأمني خلال تحذیرھا، على ضرورة ابتعاد المدنیین عن مواقع قناصة الملیشیات وأماكن إخفاء الأسلحة والآلیات الحوثیة، حتي لایتعرض المواطنین لاي أذى.
كما نبھت بمنع التواجد نھائیا في النقاط الأمنیة التي استحدثتھا الملیشیات الانقلابیة مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الأمني في الضالع يطلق تحذيرات موجهه للمواطنين في قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.