الحزام الأمني في الضالع يطلق تحذيرات موجهه للمواطنين في قعطبة

أطلق الحزام الامني ف الضالع اليوم الاثنين تحذيرات موجهه الى المواطنين في قطعبة.

وقال الحزام الأمني أن على المواطنين الابتعاد عن التواجد بالقرب من تجمعات الملیشیات الحوثیة الانقلابیة المدعومة من إیران مطالبتھم بالابتعاد الفوري عن ھذه المناطق".

وشدد قوات الحزام الأمني خلال تحذیرھا، على ضرورة ابتعاد المدنیین عن مواقع قناصة الملیشیات وأماكن إخفاء الأسلحة والآلیات الحوثیة، حتي لایتعرض المواطنین لاي أذى.

كما نبھت بمنع التواجد نھائیا في النقاط الأمنیة التي استحدثتھا الملیشیات الانقلابیة مؤخرا.