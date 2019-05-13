رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب بتعيين فريق لمتابعة الموانئ وخفر السواحل

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن الخلاف الرئيسي أن الحكومة تُريد تنفيذ الاتفاق، دون كذب، مُضيفاً الكل يعلم بأن هناك انتصارات داخل الساحل الغربى وأن القوات التابعة للشرعية والتحالف العربي كانت على بُعد 4 كيلو من ميناء الحديدة، وتوقفت بُناءً على ضغوط المجتمع الدولى، على أمل تسليم المدنيين.

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن ما تم لا يمكن وصفه إلا بـ "المسرحية"، فالتسليم تم بطريقة أُحادسة، حيث سلمت المليشيا الميناء لعناصرها، بعد تبديل الزى فقط.

وطالب مُحسن، بضرورة إصدار قراراً من رئيس الجمهورية الشرعي للبلاد بتعيين عدد من الأشخاص لإدارة ومتابعة خفر السواحل والموانئ.

