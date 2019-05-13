ألطاف تدشن الأعمال الرمضانية الخيرية في 5 محافظات للعام السادس على التوالي

دشنت مؤسسة ألطاف للتنمية حملة إدخال السرور الرمضانية السادسة، في محافظات ساحل حضرموت وعدن والحديدة وأب وذمار .

وتضم الحملة الرمضانية التي تنفذها المؤسسة للعام السادس على التوالي إفطار صائم وإشباع صائم بالإضافة إلى توزيع التمور والسلات الغذائية والمساعدات المالية وكسوة العيد للأسر المحتاجة وتوزيع اللحوم وتفقد الغارمين.

رئيس مؤسسة ألطاف للتنمية عمر بن أحمد عيديد أكد أن الحملة ستستمر في إدخال السرور طوال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف عيديد " نشكر هنا الأيادي البيضاء على دعمها لحملتنا وندعو جميع الخيرين إلى مزيد من التبرع والدعم للحملة كلا حسب جهده واستطاعته استمرارا لإدخال السرور على الصائمين في الشهر الفضيل ".

عبدالله علي مديحج المدير التنفيذي للمؤسسة، بدوره أوضح بأن الحملة تسعى هذا العام نحو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للأسر المحتاجة عبر التدقيق في اختيار المستفيدين وفق معايير تم وضعها مسبقا مع مراعاة الجانب المعنوي أثناء تقديم المساعدات للمستفيدين.

وتنفذ الحملة هذا العام بالشراكة مع عدد من المؤسسات والملتقيات الطوعية في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الشراكات الحالية وعقد شراكات جديدة.