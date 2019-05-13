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استشهاد امرأة مسنة برصاصة قناص حوثي شمال الضالع

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استشهدت امرأة مسنة برصاصة قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في مديرية الأزارق غربي محافظة الضالع.

وذكر مصدر محلي بحسب " سبتمبر نت" أن قناص حوثي استهدف، المواطنة زهراء حميد علي ( 72 عاما )، في قرية “ذي علي” غربي مديرية الأزارق.

وأكد المصدر أن المواطنة زهراء، استشهدت على الفور، قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، المتمركزة في أطراف منطقة “باهر”، المطلة على منطقة على مناطق في مديرية الأزارق، استهداف المواطنين، بالقنص، أو بالقصف المدفعي، متسببة بوقع ضحايا مدنيين.

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