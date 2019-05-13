مصرع 40 حوثيا بغارات جوية ومواجهات في جبهة الضالع

لقي أربعين حوثي مصارعهم اليوم في غارات جوية ومواجهات مع قوات الجيش في جبهة الضالع جنوب البلاد.
وشنت المقاتلات عدة غارات استھدفت من خلالھا تجمعات وتعزیزات لمیلیشیات الحوثي الانقلابیة غرب مدیریة قعطبة شمالي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر میلیشیات الحوثي الانقلابیة، وتدمیر أسلحة وأطقم للمیلیشیات.
وذكرت مصادر أن نحو 40 من عناصر میلیشیات الحوثي قتلوا في مواجھات مع قوات الجیش الوطني شمالي محافظة الضالع.
واندلعت المواجھات بین قوات الجیش والمیلیشیات في الأطراف الجنوبیة لمدیریة قعطبة شمالي المحافظة.
وامتدت المواجھات إلى أسفل نقیل الشیم، جنوبي منطقة مریس، ومنطقة "حمران السادة" شمالي مدیریة قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العبارى.
ووأوضحت المصادر أن قوات الجيش قصفت مواقع المیلیشیات في منطقة "حمران السادة" و"دار السقمة" و"معزوب عامر" شمالي وغربي مدیریة قعطبة.
وأسفرت المواجھات والقصف عن مصرع 40 من عناصر المیلیشیات بینھم قیادات، وجرح آخرین، فضلا عن تدمیر دبابة، و5 أطقم تابعة لھا.
في غضون ذلك، أفاد شھود عیان في مدینة دمت، أن 20 جثة لعناصر المیلیشیات وصلت على متن 3 أطقم إلى المدینة، قادمة من جبھة مریس.
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