إصابة قيادي في لواء الصاعقة واستشهاد 4 من مرافقيه في الضالع

أصيب أركان الكتيبة الاولى في لواء الصاعقة القائد صبري عبدالجليل الحالمي واستشهد اربعة من مرافقيه في جبهة العبارا بمحافظة الضالع جنوب البلاد. وقال مصدر عسكري بان صاروخ حراري استهدف القيادي الحالمي عصر اليوم الاثنين في جبهة العبارا شمال الضالع. ويعد الحالمي من ابرز القيادات الشبابية في الثورة الجنوبية وله بصمات نضالية بارزة في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية منذ انطلاقتها.

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