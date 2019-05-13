جمال مُحسن يكشف أسباب رفض الحكومة لـ مسرحية مليشيا الحوثى

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، تعليقاً على رفض الحكومة الشرعية للانسحاب المبدأى لمليشيا الحوثى من الموانئ الثلاثة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن الحكومة علقت أسبابها على عدم توافق الانسحاب مع تسليم الحكومة الخرائط الخاصة بالألغام التى تم وضعها بالأراضي، إلى جانب أن المليشيا لم تُسلم غفر السواحل الميناء، حسب اتفاق استكهولم، وتم تسليمها لقوات تابعة لهم، بتغيير الزى فقط.
واستكمل مُحسن أن الرفض الحكومى جاء للمطالبة بتنفيذ الاتفاق كاملاً، مُضيفاً أنه لابد من التحقيق فى مسرحية الحوثى للموانئ الثلاثة.
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