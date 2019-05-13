مليشيا الحوثي تقتحم مجالس المواطنين الرمضانية في صنعاء لتنشر الفكر الطائفي الايراني

أفادت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي تقوم باقتحام المجالس الرمضانية في صنعاء وتقوم بنشر الافكار الطائفية والعدائية ومحاولة اقناع الناس بفكرهم.

وذكرت المصادر أن المليشيا تقوم بارسال اشخاص يمسون مسؤولين ثقافيين الى المجالس الرمضانية التي يجتمع فيها الناس خلال ليالي شهر رمضان، بذريعة قراءة آيات من القرآن وتفسيره عبر ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، ثم يقومون بفرض استماع المحاضرة الرمضانية اليومية لزعيمها الإرهابي عبدالملك الحوثي على الأهالي.

وأوضحوا أن "ثقافيي" الميليشيات يقومون بإلقاء محاضرات على الأهالي، يتم خلالها بث الأفكار الطائفية.

وأشاروا إلى أن الحوثيين لجأوا لإرسال من يصفونهم بالمندوبين الثقافيين إلى المجالس والمقايل الخاصة بالمواطنين، خاصة بعد فشل الميليشيات في إقناع الأهالي حضور دوراتهم الطائفية في مقراتهم وفي المساجد التي استولت عليها الجماعة ونصبت فيها خطباء موالين.

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وحاولت جماعة الحوثي خلال العامين الماضيين تغيير معالم اليمن الثقافية والدينية والاجتماعية، وفي رمضان الماضي جسوا نبض الشارع بشائعات تتحدث عن نيتهم منع إقامة صلوات التراويح والقيام.

وبالتزامن مع تشديد قبضتهم الأمنية في مناطق سيطرتهم كالعاصمة صنعاء وبعض المدن، بعد قضائهم على حليفهم السابق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، تفاجأ السكان بتوجيهات الحوثيين بمنع فتح مكبرات الصوت أثناء صلاتي التراويح والقيام، وكذا الدروس الدينية، وهدد الحوثيون بسجن واعتقال من يخالف ذلك.

وخشيَ المواطنون من منع الحوثيين صلاة التراويح بشكل نهائي، فيما لو استمرت سيطرتهم، خاصة أنهم يرون فيها "بدعة" لارتباطها بخليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب.