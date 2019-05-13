السجون السرية ادعاءات مزعومة

في حديث صحفي أجراه رئيس نيابة حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش مع صحيفة 30 نوفمبر اليوم أشار إلىعدد من القضايا الهامة وجاء الحديث علي النحو التالي.

قال القاضي شاكر بنش في سياق حديثه : لعلكم تدركون ما كان الوضع قبل تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت ابان فترة سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة .. حيث دمرت البنية التحيتة للنيابات والمحاكم وفقدت النيابات الكثير من ملفات القضايا الجنائية والارضفة فشلت الاعمال القضائية كاملاً وما ان تم تحرير المكلا والمدن المجاورة لها في 24 ابريل 2016 بدا هناك التفكير في اعادة السلطة القضائية لأعمالها في المحاكم والنيابات من قبل السلطة المحلية بحضرموت انذاك في نهاية ابريل 2016 لتفعيل واعادة اعمال المحاكم والنيابات فكان يتعذر علينا ان نبدا ممارسة عملنا بشك لكلي فتم التفعيل بشكل تدريجي حيث تم فتح النيابة العامة بشقيها شرق وغرب المكلا في مكان واحد وتضم كل الملفات وتم العمل في النيابات على شكل نوبات بسبب تدمير البنية التحتية لعدم وجود مباني ومع ذلك باشرنا عملنا لتطبيع العمل القضائي .

صعوبات وعراقيل

وحول ابرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه السللك القضائي، يقول القاضي بنش ان ابرز المعوقات تتمثل في شحة الكادر القضائي والاداري فنيابة شرق المكلا يوجد فيها وكيل نيابة واحد فقط وهي التي تضم احياء المكلا القديمة وديس الملكا وصولاً إلى منطقة الريان ولا اخفيك سراً الضغط الشديد الذي تواجهه اذ تورد في اليوم نحو 10 محاضر جمع استدلالات تاتي من المراكز في نطاق اختصاصه .

ويضيف القاضي بنش "سبق وان وقعنا عدة مخاطبات الى مجلس القضاء الاعلى بهذا الشأن ورفعنا ايضاً مذكرة الى قيادة السلطة المحلية وجلسنا مع محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني للدفع بالقرار الذي اصدره رئيس الوزراء خالد بحاح انذاك حول انشاء معهد عالي للقضاء في عدن والمكلا وتم تفعيل القرار في عدن هذه السنة عبر انشاء معهد القضاء العالي الذي يعتبر المخرج الوحيد للانضمام الى سلك القضاء .

دعم وعطاء لا محدود

وعن الدعم الذي تتلقاه السلطة القضائية من السلطة المحلية والتحالف العربي، يقول رئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش، طبعاً لولا وقوف السلطة المحلية والتحالف العربي في اسنناد ودعم السلطة القضائية لم تكن الاخيرة تباشر عملها في الوقت الراهن، فدعم السلطة كان كبيراً وسخي جداً من حيث توفير مبنى للنيابات العامة وللعلم لا يوجد لدينا مبنى لها في السابق فتم التواصل مع السلطة المحلية فتفضل محافظ محافظة حضرموت مشكوراً بتوفير مبنى للنيابات العامة لتبدا أعمال النيابات العامة عملها ثم تلتها مرحلة التأثيث للمحاكم والنيابات من قبل السلطة المحلية والتحالف العربي ايضاً ولم يقف الدعم عند ذلك فقط ففيما يتعلق بالكادر البشري والاداري تم دعم السلطة بتعاقدات لبعض خريجي كلية القانون وخريجي الكليات الاخرى في الاعمال الادارية في المحاكم والنيابات وكذلك تم تجهيز مقر للشرطة القضائية في مبنى المجمع القضائي بالاضافة الى تجهيز منبى كامل للنيابة العامة يتكون من اربعة ادوار وسط المجمع القضائي واشركت في تمويله السلطة المحلية بواقع 50 بالمائة وهذا المبنى سيضم كلا من النيابات، نيابة استئناف شرق المكلا ونيابة غرب المكلا ونيابة الاحداث الابتدائية والمخلفات المرورية ونيابة الاموال العامة وهو انجاز كبير سيتحقق في محافظة حضرموت فيما يتعلق في تحديث البنية التحتية للمحاكم والنيابات وهذا المبنى قيد الانشاء وايضاً ساهم في تمويله السلطة المحلية بواقع 50 بالمائة .

ادعاءات مزعومة

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وأكد رئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش، بان الحديث عن وجود سجون سرية في ساحل حضرموت بانها ادعاءات مزعومة وأن كل المسجونين فيما فيهم على ذمة القضايا الارهابية التي تختص بها النيابة الجزائية هم مسجونين في السجن المركزي بتسميته الجديدة "مصلحة التأهيل والإصلاح" .

وأضاف القاضي بن ان من صميم اختصاص عمل النيابة العامة الاشراف والمراقبة والتفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز، فالنيابة العامة دائماً تنزل على مراكز الاحتجاز والسجن المركزي لتلمس مشروعية الموقوفين او المسجونين في هذه المراكز او السجن المركزي وايضاً من ناحية هل يراعي السجن لقواعد حقوق الانسان وما الى ذلك .. مشيراً في سياحق حديثه إلى ان هناك نيابة متخصصة تسمى نيابة الامن والبحث والسجون مهمتها الاشراف على الامن والبحث والسجون فيما يتعلق بهذا الجانب .

مناصرة وعون قضائي :

وتطرق القاضي بنش خلال الحوار الى أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية في حضرموت يققدمون مناصرة وعون قضائي وخصوصاً عندما تكون المسجونات اناث ولا يوجد لديها محامي فيقومون بتوفير ذلك للترافع عنها او في حال وجود احتياجات للمراة داخل السجن، وابرز تلك المنظمات، منظمتي صح الحقوقية والامل النسوية ويوجد خلال هذه العام عدد ست نساء فقط مسجونات وهناك جرائم تؤرق النيابة مثل القتل واسباب الجريمة الثانية وهي حيازة المخدرات والادمان ونحو 90 بالمائة من تلك الجرائم تحدث بين الاقارب والجريمة الثالثة هناك العرض والاغتصاب وهي امور لم نكن نعدها من قبل مقارنةب العام 2015م التي كانت معظم الجرائم السرقة وشرب الخمر اللاتي تذيلن القوائم في الوقت الراهن .

محاربة الفساد

وحول تطرق الى كيفية المحافظة على نزاهة القضاء في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، اجاب القاضي بنش أنه يجب تفعيل هيئة التفتيش القضائي المعنية بالرقابة والتفتيش على لاقضاء واوصي المواطنين ان يتقدموا بشكاويهم للهيئة لتفعيل عملهم وهي موجودة في مجلس القضاء العالي وتناقشها سنوياً وفقا لنموذج معين .. مضيفاً ان اختلال القضاء هو اختلال الحياة وان السلك القضائي مرجعية الدوحة ومحاربة الفساد تبدا من المواطن نفسه عبر تفعيل هيئة التفتيش القضائي .

وأردف رئيس النيابة العامة القاضي بنش بالاجابة حول الية تفعيل احكام الاعدام بعد ان شهدت مدينة المكلا تلك الحوادث مؤخراً، فترطق قائلاً، أن تفعيل احكام الاعدام لا بد ان يمر من امام المحكمة العليا من خلال الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي واخيرا اقرار او نقض حكم المحكمة العليا ولا يتم التنفيذ الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية، ونحاول تعجيل مثل هذه القضايا ولدينا حالياً ثلاث ملفات بهذا الخصوص .

أختتم رئيس النيابة العامة حديثه بارسال رسالة إلى أهالي حضرموت مفادها ان يتمسكوا بالقيم التي تربينا عليها والتي اوصى بها ديننا الاسلامي الحنيف وعلى الاهالي المحافظة على أبنائهم من المواد المخطة وسببه الاهمال من قبل الاسرة والمجتمع والدولة فهي بداية الجرائم الثلاث وصولاً إلى الجريمة الأولى .