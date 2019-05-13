معلمو اب يشكون اجراءات اليونيسيف في صرف الحوافز

شكى عدد من معلمي محافظة اب اجراءات منظمة اليونيسيف في صرف الحوافز المقدمة لهم من السعودية والإمارات. وشكى عدد من معلمي إب إجراءات اليونيسيف لصرف الحوافز النقدية من خصميات كبيرة طالتهم وإهانات وسوء معاملة ويقولون إنها لا تليق بمعلمين قطعت رواتبهم لسنوات. وأكدوا ان البعض منهم يستلم 10 آلاف ريال وآخرون 34 ألف والبعض 61 ألفا من حوافز كبيرة قدمتها السعودية والإمارات عبر اليونيسيف للمعلمين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي دون معرفة أسباب الخصميات.

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