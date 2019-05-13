مليشيا الحوثي تواصل قنص النساء والأطفال في الضالع

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية قنص الاطفاء والنساء في محافظة الضالع وسط حالة من الغضب الشعبي تجاة المليشيا. وكانت مليشيا الحوثي قامت يوم امس بقنص امرأة مسنة بمنطقة تورصة بالضالع برصاص قناص منها. وقنصت مليشيات الحوثي في قرية الرابط التابعة لمديرية الازارق محافظة الضالع امراة طاعنة في السن الامر الذي اسقط دعاوى الحركة انها لاتستهدف المدنيين. وتدعى المرأة زهراء حميد وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها بحق سكان قرية الرباط بالازارق جرائمها وتقيد حركة سكانها من الدخول والخروج الى قراهم ومازالت قرية الرباط منطقه تورصة بالأزارق تحت سيطرة مليشيات الحوثي الاهالي قرية الرباط منطقه تورصة بالأزارق ناشدوا المقاومة وقوات الحزام بفك الحصار على قرية الرباط.

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