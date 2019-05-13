إجلاء 222 مهاجر أفريقي من صنعاء إلى أثيوبيا

أكدت منظمة الهجرة الدولية، إنها نظمت خلال الأيام الماضية، العودة الطوعية لـ 222 مهاجرا في اليمن عبر أربع رحلات من العاصمة صنعاء إلى أديس أبابا، إثيوبيا.

وذكرت المنظمة في بيان لها أنه من خلال ثلاث رحلات على مدار ثلاثة أيام، دعمت المنظمة الدولية للهجرة 137 رجلاً و11 امرأة و28 طفلاً في العودة إلى ديارهم.

وأشارة إلى أن من بين المجموعة كان حوالي 20 شخصًا من ذوي الاحتياجات الطبية، وفرت لهم مرافقين لضمان سفرهم الآمن.

وبحسب البيان غادرت رحلة رابعة مع 46 شخصًا إضافيًا أمس السبت وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا المساعدة في جميع الرحلات الأربع إلى 222.

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وأوضحت الهجرة الدولية في بيانها، لم يتمكن المهاجرون من مواصلة إعالة أنفسهم أو تمويل سفرهم إلى وطنهم، فقد ظلوا عالقين في بلد يعاني من نزاع مميت.

وأكد البيان أن هذه هي أول حركات العودة التي تتم من صنعاء منذ منتصف مارس 2019.

وبدأت المنظمة استئناف الرحلات الجوية من اليمن في نوفمبر 2018؛ بعد أن علقتها فور اندلاع النزاع في عام 2015. وخلال ذلك الوقت، استخدمت المنظمة الدولية للهجرة قوارب لإعادة المهاجرين الإثيوبيين الضعفاء إلى إثيوبيا، عبر جيبوتي.

وتقول المنظمة أنها تقدم مساعدة للمهاجرين قبل المغادرة، بما في ذلك الرعاية الطبية والصحية والعقلية والنفسية الاجتماعية.