نقابة الصحفيين تدين استهداف مليشيا الحوثي لمصور صحفي في قعطبة

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين حادثة استهداف مصور صحفي من قبل مليشيا الحوثي في قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغاً من الصحفي ماجد الشعيبي يفيد فيه فيه تعرضه لطلق ناري في يده اليمنى من بندقية قناص يتبع جماعة الحوثيين أثناء تغطيته للمواجهات في مديرية قعطبة.

يذكر أن الأسبوع الماضي استشهد المصور غالب لبحش في منطقة قعطبة بعد استهدافه من قبل مسلحي الحوثي.وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات ، وحثت الصحفيين على اتخاذ كل إجراءات السلامة المهنية اثناء التغطيات الصحافية للحروب.