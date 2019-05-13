شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الصحافة الكويتية يكشف عن تدخل دولي طارئ في اليمن وهذا هو السيناريو المرتقب ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألمح عميد الصحافة الكويتية السياسي أحمد الجارالله، إلى تدخل دولي في اليمن ضد الحوثيين، حيث أشار أن مصيرهم سيكون نفس ما مصير الرئيس العراقي صدام حسين .

وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله ، تعليقاً على مسرحية الانسحاب من الحديدة، إن الحوثيين، ظنوا أن العالم لن يكتشف الاعيبهم في قضية الانسحاب من الحديدة، مؤكداً أنهم فعلا أغبياء .

وأضاف :”يبدوا أن مرشد إيران طلب منهم أن يلعبوا هذه اللعبة”.

وتابع الجار الله :”حالة اليأس التي يعيشها الحوثيون ومعهم مموليهم الايرانيون، سيواجهون ما واجهه صدام حسين”.