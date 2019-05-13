عاجل : قرار دولي بانفصال الشمال عن الجنوب وإقامة دولتين جديدتين على أرض اليمن..! (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اقتصادية يمنية عن ترتيبات حوثية لاستكمال استقلالية البنك المركزي في صنعاء عن البنك في عدن، في إطار ترتيبات سياسية لتمكين المليشيات الحوثية من إقامة دولتها على جزء من الأراضي اليمنية.

وأفادت المصادر أن مليشيا الحوثي منعت البنوك التجارية والإسلامية من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن وخطورة الاشتراك في الاعتمادات المستندية التي ينظمها.

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وقالت المصادر إن المليشيات أكدت على القطاع المصرفي بالصبر حتى استكمال الترتيبات الخاصة في هذا الشأن، لافتة إلى أن المليشيات على ما يبدو لديها ضوء أخضر لإعادة تفعيل السويفت الخاص بالبنك المركزي في صنعاء.

وأشارت إلى بيان جمعية البنوك اليمنية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والذي خاطبت فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأكدت فيه على ما أسمته عبث البنك المركزي في عدن وإجراءاته الخطيرة والتي تستهدف القطاع المصرفي.

واعتبرت المصادر مضمون البيان والرسالة الموجهة للأمم المتحدة تمهيداً لاستكمال الترتيبات الخاصة باستقلالية البنك المركزي في صنعاء بناءً على تفاهمات لاستكمال إقامة مؤسسات دولتين موزعة على مناطق الصراع في صنعاء وعدن.