شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وهام وخطير ...وكالة انباء دولية تعلن استقبال المملكة لوفد حوثي رفيع المستوى ( تفاصيل خطيرة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر فريق اقتصادي حوثي، العاصمة صنعاء إلى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة عمان.

وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي لوكالة “سبوتنيك”، الروسية، أن محافظ البنك المركزي المعين من الحوثيين، محمد السياني وآخرين ضمن فريق اقتصادي غادروا على متن طائرة خاصة إلى عمان، بعد تدخل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للحصول على موافقة من التحالف لإقلاع الطائرة التي تقلهم”.



ونقلت الوكالة ذاتها عن مصدر سياسي حوثي، إن الأمم المتحدة سترعى مباحثات في عمّان بين وفدي “أنصار الله” والحكومة الشرعية، تناقش الوضع الاقتصادي وسبل تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.



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