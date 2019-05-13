قناة العربية تكشف حقيقة مايدور في الضالع.. المعارك تصل إلى 3 مناطق.. (الأسماء وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة العربية، بأن 40 من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، شمالي محافظة الضالع.



وقالت بأن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والميليشيات في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة، شمالي المحافظة.



وحددت بالإسم ثلاث مناطق امتدت إليها المواجهات وفقا لمتابعة "صوت المغتربين"، وهي أسفل نقيل الشيم، جنوبي منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمالي مديرية قعطبة، والدائري الغربي بمنطقة العبارى.



وقصفت قوات الجيش، مواقع الميليشيات في منطقة “حمران السادة” و"دار السقمة" و"معزوب عامر"، شمالي وغربي مديرية قعطبة.



وأسفرت المواجهات والقصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، وجرح آخرين، فضلا عن تدمير دبابة، و5 أطقم تابعة لها.



في غضون ذلك أفاد شهود أعيان في مدينة دمت أن 20 جثة لعناصر الميليشيات وصلت على متن 3 أطقم الى المدينة، قادمة من جبهة مريس.

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