شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التغريدة المحذوفة التي فضحت الإمارات في حادثة الفجيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تعرض سفن إماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة، إلى عمل تخريبي، شهد الإعلام الإماراتي تخبط واضح بحسب صورة حصل عليها (صوت المغتربين).



ويظهر في الصورة تخبط الإعلام الإماراتي والذي سارع لنفي الحادثة واعتبرها إشاعات مغرضة الأمر الذي نفاه أيضا مسشتار بن زايد معيدا لتغريدة الوكالة.



وبعد لحظات من النفي صدر بيان للخارجية الإماراتية أكد فيه وقوع الحادثة، لتسارع وكالة الأنباء الإماراتية لحذف تغريدة النفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التغريدة المحذوفة التي فضحت الإمارات في حادثة الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.