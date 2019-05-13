هل تقاتل قيادات من الضالع مع الحوثيين في الضالع؟ .. سؤال يجيب عليه قيادي في الحراك

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عدن - ياسمين التهامي - رد القيادي في الحراك الجنوبي احمد الربيزي على اشاعات مفادها ان قيادات عسكرية من الضالع نفسها باتت تقود هجوما عسكريا على الضالع تحت راية الميلشيات الحوثية. وقال الربيزي ان جبناء الإصلاح (إخوان اليمن) عجزوا عن مجاراة شجاعة ابناء الضالع الذين يلقنوا الحوثيين دروسا لن ينسوها، فعمدوا وأذنابهم الآخرون لتشويه الضالع والادعاء بأن قيادات من الضالع تقاتل مع الحوثيين ضد اهلهم في الضالع، وهي محاولة يائسة للنيل من المقاتلين الصامدين في وجه الغزو الحوثي للجنوب. ونشرت على نطاق واسع خلال الايام القليلة الماضية اخبارا مفادها ان قيادات ضالعية على رأسها جهاد علي عنتر تقود الهجوم العسكري الذي يستهدف الضالع منذ أيام .

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