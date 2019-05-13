شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إخبارية تكشف عن لحظة إستهداف السفن الإماراتية اليوم ومن يقف خلفها ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء "وام" الرسمية أن الحادث لم ينتج عنه أية أضرار بيئية أو بشرية، حيث وقع قرب الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
وتجري الوزارة تحقيقا حول الحادث بالتعاون مع جهات دولية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد إجرائها.
وأكدت الوزارة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الأنباء التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.
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