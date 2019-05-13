عاجل : إصابة اركان الكتيبة الاولى صاعقة واستشهاد أربعة من مرافقيه

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عدن - ياسمين التهامي - أصيب أركان الكتيبة الاولى في لواء الصاعقة القائد صبري عبدالجليل الحالمي (شعب الاسود )

واستشهد اربعه من مرافقيه في جبهة العبارا بمحافظة الضالع

وقال مصدر عسكري بان صاروخ حراري استهدف القيادي الحالمي عصر اليوم الاثنين في جبهة العبارا بعد ان لقن مليشيات الحوثة خسائر فادحة في الارواح والعتاد

ويعد الحالمي من ابرز القيادات الشبابية في الثورة الجنوبية

ويذكر ان الحالمي له بصمات نضالية بارزة في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية منذ انطلقها

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