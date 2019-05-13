شكرا لقرائتكم خبر عن اين يذهب تجار المخدرات عقب القاء القبض عليهم في عدن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال عام واحد فقط اعلنت السلطات الامنية في عدن وابين وتحديدا في نقطة دوفس الشهيرة القاء القبض على عشرات تجار المخدرات الذين يحوزون اطنان من المخدرات .

ولايمر اسبوع واحد حتى تعلن السلطات انها ضبطت سيارة محملة باكثر من طن من الحشيش .

وتظهر الصور في كل مرة كميات مهولة من الحشيش الذي يتم ضبطه بحوزة المهربين .

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وطوال عامين أو اكثر انتهت كل القضايا الى صورة وخبر صحفي يتم نشره في كافة مواقع التواصل الاجتماعية .

ولم تعلن حتى اللحظة أي نيابة أو محكمة انها باشرت اجراءات تقاضي لواحد من هؤلاء المتهمين .

واثار اختفاء تجار المخدرات عقب القاء القبض عليهم استغراب قطاع كبير من الناس .

وبات السؤال الاكثر طرحا في عدن مع الاعلان عن كل عملية القاء قبض على متورطين بتجارة الحشيش اين يذهب تجار المخدرات عقب القاء القبض عليهم في عدن؟