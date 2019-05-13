شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للفاجعة التي هزت الشارع السعودي فجر اليو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‫صدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة تطبيق سناب شات الشهير، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نعاها والدها عبر حسابه الشخصي، مؤكداً وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.‬

‫ودانة هي البنت الصغرى في الثلاثي الشهير غناتي ودنا ودانة، وحققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحهن الذي تضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن مشعل القحطاني.

‫وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر وسم‬‫ ⁧‫#وفاة_دانة_القحطاني‬⁩ وعبروا عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم.