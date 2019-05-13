شكرا لقرائتكم خبر عن مخترع يمني يبتكر حلا لمشكلة يموت بسببها نصف مليون شخص سنويا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توصل المخترع عوض خالد باحميش من محافظة حضرموت من ابناء مديرية غيل باوزير الي اختراع عالمي يحل مشكلة كارثية يعاني منها العالم أجمع وهي تسمم الأغذية المجمدة والتي يموت سنويا بسبب هذه المشكلة اكثر من أربعمائة وعشرين ألف إنسان واكثر من خمسمائة وخمسين مليون حالة تسمم سنويا وفقا لإحصائيات المنظمة الصحة العالمية.

وتمكن المخترع اليمني الحضرمي من إيجاد حل لهذه المشكلة المفجعة عبر اختراع يسمي عين الثلج Ice Eye وهو عبارة عن كاشف يوجد في الغلاف الخارجي للطعام المجمد.

ويشير الاختراع إلى أن اللون الأزرق على الغلاف دليل على أن الطعام طبيعي وقابل للأكل، وإما إذا تحول لون العين إلى البرتقالي فإن الطعام يكون فاسدا.

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وشارك المخترع في أكبر معرض دولي علي مستوي الشرق الأوسط، ويعد من أكبر المعارض الاختراع العالمية حيث ضم أكثر من ألف مخترع من مختلف دول العالم والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتحصل المخترع عوض خالد باحميش علي الميدالية الفضية والميدالية الذهبية كميدالية شرف.

ووصل المخترع عوض باحميش إلى العاصمة عدن بعد مشاركته كيمني وحيد مشارك وممثل لليمن. وتعتبر هذه المشاركة الوحيدة لليمن للعام 2019 م ،

ودعا كثيرون الجهات المعنية إلى الاهتمام بهذه العقول الشبابية التي تبني الدول والمجتمعات وفي الظروف التي تعيشها البلاد.