اليمن يدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية

أدانت جمهورية اليمن، الأحد، تعرض 4 سفن لعميات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.

وشددت الخارجية اليمنية على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.

من جانبه، قال معمر الإرياني وزير الإعلام، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أدين بشدة العمل التخريبي الذي استهدف 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

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وشدد وزير الإعلام على أن "هذا العمل التخريبي الجبان تطور خطير لا يستهدف دولة الإمارات فقط، بل الأنشطة التجارية وأمن وسلامة حركة الملاحة الدولية، ويمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.