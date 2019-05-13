حضرموت.. تكرمين المبرزين من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية

نظمت اللجنة العليا للاحتفال بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت مساء أمس السبت حفلاً خطابياً وإنشاديا، لتكريم المبرّزين من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، وكذا أصحاب الدور البارز في تحقيق نجاح الحفل الخطابي والعرض العسكري والكرنفالي ليوم 24 من أبريل في ذكراه الثالثة لهذا العام 2019م.

الحفل جاء برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبحضور رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر أحمد بادبيس .

وتم افتتح الحفل بعد عزف النشيد الوطني بآيات من القرآن الكريم ومن ثم كلمة لرئيس اللجنة العليا للاحتفال العميد ركن عمر أحمد بادبيس رئيس عمليات المنطقة رحب في مستهلها بالضيوف الحاضرين وشكر لهم تلبيتهم الدعوة وتشريفهم الحفل.

ولفت في كلمته إلى نسبة نجاح فعاليات الذكرى الثالثة للتحرير والدور الذي لعبته الوحدات المشاركة خلال ذلك الحفل.

وتابع: "لا شك أن النجاح الكبير الذي تحقق ليس إلا نتاج تكاتف الجميع وشعورهم بالمسؤولية وعظمة الموقف لذكرى ذلك اليوم المجيد، والمقام الجليل لشهدائنا الأبرار الذين كانوا الصنّاع الحقيقيون لأمجاد حضرموت".

وذكر أن هذا الحفل أقيم لتكريم كل من بذل الجهد وبرز من بين صفوف زملائه في الوحدات العسكرية مثمنين له ذلك الجهد.

بدوره ألقى العميد ركن عويضان سالم عويضان رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية كلمة نقل للجميع في مستهلها تهاني وتبريكات القائد المحافظ اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكذا تهانيه للأخوة المبرزين الذين تم تكريمهم في هذا الحفل.

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وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية ستعمل على رفع وتيرة مبدؤها الثواب والعقاب رغبة منها في تقويم كافة منتسبيها مشددا على إعطاء كل ذي حق حقه، وصولاً بهم إلى قمة العسكرية المثالية بحسن الأخلاق والسلوك و احترافية المقاتل الفذ.

واختتم عويضان كلمته بالشكر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على دعمهم و مساندتهم الصادقة ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح وتحقيق كل الانتصارات والإنجازات العسكرية والأمنية والتنموية، كما هنئهم قادة وشعباً بحلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.

وتخلل الحفل قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور وكذا وصلتان إنشادية قدمتها فرقة الأمل الإنشادية ببروم وفواصل حماسية، من قبل الفرقة النحاسية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية ، ومن ثم التكريم من قبل شعبة الشهداء والجرحى للشهداء والجرحى.

تلاه بعد ذلك تكريم المبرزين وفي مقدمتهم سرّية لواء الشرطة العسكرية لإحرازهم المركز الأول في العرض العسكري للذكرى الثالثة للتحرير، وتم تسليم قائد لواء الشرطة العسكرية العميد ركن شيخ مصطفى الحامد درع التميّز.

كما تميّز التكريم بتقديم درع قائد النصر من قبل اللجنة العليا للاحتفال إلى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

حضر الحفل قادة الألوية والوحدات والمحاور بالمنطقة العسكرية الثانية وعدد كبير من الضباط والصف والجنود.