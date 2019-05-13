نظام إدارة الحالة للأطفال تختتم زيارتها الميدانية في وادي حضرموت

اختتمت إدارة مشروع نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين، والذي تموله منظمة اليونيسيف للطفولة بوادي وصحراء حضرموت، زياراتها الميدانية التعريفية للنظام لمدراء العموم، والجهات ذات العلاقة بحماية الطفولة وعقد لقاءات بلجان الحماية الاجتماعية بالمديريات المستهدفة من المشروع .

وشهدت الزيارات الميدانية تعريف مدراء العموم بالمديريات المستهدفة ووكيل نيابة سيؤون الابتدائية، ومدير عام الأمن، ومدير عام البحث الجنائي، ومدير عام الأحوال المدنية بوادي وصحراء حضرموت، بآلية العمل بالنظام والذي يهدف إلى حل مشكلات الأطفال وسد احتياجاتهم، وتوفير الحماية لهم ولأسرهم في الأوضاع الطارئة والمستقرة من خلال تنسيق وتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات والمنظمات ذات الصلة بنظام إدارة الحالة في مجال حماية الأطفال .

وتخللت الزيارات عقد اجتماعات بلجان الحماية الاجتماعية بالمديريات المستهدفة، من النظام لمناقشة سير العمل في بالنظام، والتأكيد على أهمية دورهم في تفعيل النظام من خلال تقديم الخدمات للأطفال والرفع بالحالات لمدراء الحالة في كل مديرية .

ويستهدف نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين، والذي يستمر لـ 5 أشهر (11) مديرية من مديريات وادي وصحراء حضرموت، وهي (السوم – تريم – ساه – سيئون – شبام – القطن – حريضة – رخية – عمد – حورة ووادي العين – العبر).

وتم خلال الفترة الماضية تدريب (50) أخصائياَ من المديريات المستهدفة على آلية العمل وكيفية تقديم الخدمات في نظام إدارة الحالة، كما تم تدريب (135) من أعضاء لجان الحماية من أئمة المساجد وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية لتعريف المجتمع المحلي بالنظام ومساهمتهم في رفع الحالات للأخصائيين لتقديم الخدمات المتاحة لها .