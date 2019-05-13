صحة ساحل حضرموت تفتتح المرحلة الثانية من برنامج التواصل من أجل التنمية C4D

افتتح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض بن حبور الجريري، أمس، المرحلة الثانية من برنامج التواصل من أجل التنمية "C4D" الممول من قبل منظمة اليونيسيف، وذلك لتعزيز الوعي الصحي والمفاهيم الطبية لدى المواطنين وخصوصاً في المناطق النائية، حيث سيتم تغطيتها من قبل المثقفين المجتمعيين والوصول لجميع المستهدفين في المديريات ذات العلاقة خصوصاً في ظل انتشار الاوبئة في الآونة الاخيرة .

و شدد على جميع المثقفين المجتمعيين بالعمل بروح الفريق الواحد للوصول لجميع المستهدفين وتوعيتهم، والظهور بمظهر يتناسب مع طبيعة عملهم من خلال التقرب من المواطنين بصورة أكبر من خلال الجلسات مع أئمة المساجد والمدارس والتجمعات والجلسات على شكل حلقات، وتنفيذ الزيارات المنزلية وغيرها من الطرق الفعالة التي تعكس اثارا إيجابية على سلوكيات المواطنين ورفدهم بالمعلومات الصحية الصحيحة لتعزيز مداركهم ومعارفهم.

فيما أكدت مديرة مكتب منظمة اليونيسيف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة على اهمية وصول البرنامج لجميع المواطنين وتوعيتهم والخروج بنتائج إيجابية عالية وتحقيق نسبة تغطية أكبر على مستوى المناطق المستهدفة ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين عن الامراض الوبائية للقضاء عليها، وشددت على المثقفين المجتمعيين التواجد في ميدان الصحة خلال حملات التحصين والحملات الصحية ليكونوا رافدا للعامل الصحي والمواطن لاكتمال العمل الصحي لتحقيق الخلو من الوبائيات في المحافظة .