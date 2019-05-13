صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في غمر الحدودية

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، أيار 13، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية غمر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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