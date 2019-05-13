الحوثية الإيرانية تعترض فرقاً إغاثية في ذمار وتُطالب بنسبة

أقدمت الحوثية الإيرانية، على اعتراض فرقاً إغاثية في محافظة ذمار.

وفي التفاصيل، عترضت ميليشيا الحوثي فرقاً إغاثية ميدانية، أثناء توزيع سلل غذائية قدمها مجموعة رجال أعمال لعشرات الأسر المستحقة في مدينة ذمار وسط اليمن.

وكشف مصدر في جمعية «العون» المحلية الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية في تصريحات نشرتها صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "عن مهاجمة مسلحين من ميليشيا الحوثي للجان المكلفة توزيع السلال الغذائية، وإيقافهم بقوة السلاح عملية التوزيع، مشيرة إلى أن قائداً ميدانياً للميليشيا اشترط تسليمه نسبة من السلال للسماح بتوزيع الكمية المتبقية.

وأشار المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات تتعلق بكونها تمارس أنشطتها في مناطق يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة ذمار، إلى أن الميليشيا الانقلابية استحوذت في وقت سابق تحت تهديد السلاح على كمية من السلال الغذائية، وأجبرت العاملين في عملية التوزيع على نقلها إلى مركبات عسكرية تابعة لها.