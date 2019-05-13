طيران التحالف يقصف تجمعات الحوثيين في الضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد. واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الإثنين. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة، وأطقم.

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