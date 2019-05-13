الإمارات توزع برادات مياه على المساجد بالمحافظات المحررة

بدأت دولة الإمارات حملة توزيع برادات المياه على المساجد في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، والتي تستهدف 500 مسجد تزامناً مع شهر رمضان الفضيل. وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن إنه تم تركيب عدد من الثلاجات وخزانات المياه في مساجد مدينة عدن. وأشار إلى أن الحملة تستهدف توفير برادات مياه مختلفة الأحجام وخزانات مياه سعة 1000 لتر.

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