شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها شخصيات هامة.. منع طائرة عمانية من الهبوط في السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “إندبندنت عربية” أن السلطات في المملكة منعت طائرة تابعة لطيران “السلام” العماني من دخول الأجواء السعودية، والهبوط في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وكشفت الصحيفة إن الطائرة التي كانت تقل 155 راكبًا، بينهم شخصيات اعتبارية وهامة، عادت إلى مسقط، بعد عدم منح قائدها إذن الدخول للأراضي السعودية.

وأرجع مصدر السبب، إلى وجود خطأ إداري وهو عدم تجديد الشركة رخصة التشغيل لدى السعودية ولهذا السبب لا يمكن للطائرة الدخول عبر الأجواء السعودية والهبوط في مطاراتها.

وأكد المصدر، أن القنصل العماني تدخل في محاولة للسماح للطائرة بالهبوط، إلا أن الطيران المدني في السعودية تحكمه قوانين وأنظمة لا يمكن التساهل بها فيما يخص دخول الطائرات عبر الأجواء السعودية.

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