شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدت كيف ردت الأمم المتحدة على احتجاج الحكومة اليمنية حول مسرحية الإنسحاب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجاهلت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة غرب اليمن، الإحتجاج الذي تقدمت به الحكومة اليمنية على خلفية مسرحية الإنسحاب الحوثي من مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى .

وقالت البعثة في بيان لها أن عملية إعادة الانتشار التي تنص على انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ المحافظة، تسير وفق الخطط الموضوعة .. مضيفة في بيان لها اليوم الأحد: ”مضى اليوم الأول من إعادة انتشار الحوثيين من الموانئ الثلاثة: الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقًا للخطط الموضوعة“، بحسب ”فرانس برس“.

وأضافت البعثة أن ”أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام، كما سنعمل على تطوير موانئ الحديدة بعد اكتمال إعادة الانتشار“.

وأضافت أن ”حكومة اليمن ستنفذ الشق الخاص بها في المرحلة الأولى من خطة الانسحاب عندما يطلب منها“، وفقًا لـ“رويترز“.

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والسبت، أعلن الحوثيون أنهم بدأوا تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، فيما شكك مسؤولون حكوميون بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلموا الموانئ إلى عناصر أخرى تابعة لهم.

وأعلنت الحكومة اليمنية إحتجاجها على عملية الإنسحاب التي تقوم بها الميليشيات بتسليم مواقعها لمقاتلين تابعين لها يرتدون زي قوات خفر السواحل .

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لإجراء مفاوضات.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه.