شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستمع لتقرير مفصل من وزارة الصناعة حول اسعار السلع الغذائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش وتكثيفها خلال شهر رمضان المبارك، على اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط اية مخالفات او تلاعب بما يحمي حقوق المستهلك ويخفف الاعباء على المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء اثناء لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، على توسيع حملات الرقابة التموينية والسعرية لتشمل جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وكافة المحافظات المحررة، ومضاعفة الجهود لاستمرار ضبط المخالفين والمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. مؤكدا ان الإجراءات الحكومية التي نجحت في تحقيق استقرار اسعار صرف العملة الوطنية يجب ان يقابلها انخفاض موازي لاسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

واطلع الدكتور معين عبدالملك من قيادة وزارة الصناعة والتجارة على تقرير حول المهام التي تنفذها الوزارة ومكاتبها والجهات التابعة لها، اضافة الى اوضاع الأسواق المحلية واسعار السلع والتنسيق القائم مع التجار ورجال الأعمال والغرف التجارية لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.

Advertisements

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تفعيل جميع المرافق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بمهامها الرقابية وبما يخدم مصلحة المستهلك ويمنع أي أخلال بالمواصفات والجودة.. موجها بالتركيز في الفترة الراهنة على البناء المؤسسي للوزارة وتأهيل الكادر، وتفعيل دور نيابة الصناعة والتجارة والضبط القضائي للمخالفات

بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، أن الوزارة تضطلع لأداء الكثير من المهام وفقا والأولويات التي تفرزها المرحلة الراهنة، حيث تعمل على ربط جميع المحافظات بنظام شبكي وذلك من أجل تحقيق سهولة التواصل بين جميع مكاتب الوزارة في كافة محافظات الجمهورية، كما تعمل الوزارة على تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي وتطويره لتحمل أعباء المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتحقيق ما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي والتمويني.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، والقائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد مثنى، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة هاني الصراري.