شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ’’نائب رئيس الجمهورية’’ علي محسن الأحمر .. عقب أنباء ترددت عن تعيين نائبا جديدا خلفا له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء، في وفاة أحد مشائخ محافظة مأرب، بعد تسريبات تتحدث عن إقالته وتعيين نائب خلفا له.

وأجرى الفريق محسن "اتصالاً هاتفياً بالشيخ ذياب بن محسن بن معيلي عزاه وإخوانه في وفاة والدهم الشيخ محسن بن علي بن معيلي أحد الوجاهات البارزة بمحافظة مأرب". وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وقال نائب الرئيس: "إن مأرب واليمن فقدت برحيل الشيخ محسن بن معيلي أحد وجاهاتها الاجتماعية وأحد الذين اتسموا بالحكمة والمواقف الوطنية المشرفة".